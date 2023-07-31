Взрывы прогремели в Кривом Роге

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Взрывы произошли в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.

Данную информацию подтвердил мэр города Александр Вилкул в своем телеграм-канале.

"Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", – отметил он.

По данным карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Кировоградской областях, а также в Полтавской и Харьковской областях. Она начала действовать в 09:37.

Ранее глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что в Запорожье ВС РФ ракетой "Искандер" уничтожили цех по ремонту бронетехники ВСУ. По его словам, был поражен цех завода "Запорожсталь", на котором украинские силы оборудовали площадку по починке техники.

До этого стало известно, что Вооруженные силы России нанесли удар по объектам в районе Одессы, где велась подготовка к терактам против РФ с использованием безэкипажных катеров. Все спланированные к удару цели были уничтожены, отметили в Минобороны.

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