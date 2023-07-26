На Украине в Харьковской области взрывом повреждены промышленные объекты – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Взрывы прогремели в Харьковской области Украины. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

В ночь на 26 июля на Украине объявлялась воздушная тревога в Сумской и Харьковской областях, сообщалось также о работе украинской ПВО.

Мэр Харькова Николай Бакшеев сообщил, что повреждения в Харьковской области получили промышленные объекты Первомайской громады, на них начался пожар.

24 июля сообщалось, что серия взрывов прогремела в городе Сумы на востоке Украины.

До этого сообщалось, что российская армия нанесла удары возмездия по объектам в Одессе, где Вооруженные силы Украины готовили теракты против РФ с применением безэкипажных катеров. ВС РФ также ликвидировали объекты топливной инфраструктуры, которые обеспечивали украинских бойцов горючим.

Российские войска нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Одессе