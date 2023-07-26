03:01Политика
На Украине в Харьковской области взрывом повреждены промышленные объекты – СМИ
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Взрывы прогремели в Харьковской области Украины. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.
В ночь на 26 июля на Украине объявлялась воздушная тревога в Сумской и Харьковской областях, сообщалось также о работе украинской ПВО.
Мэр Харькова Николай Бакшеев сообщил, что повреждения в Харьковской области получили промышленные объекты Первомайской громады, на них начался пожар.
24 июля сообщалось, что серия взрывов прогремела в городе Сумы на востоке Украины.
До этого сообщалось, что российская армия нанесла удары возмездия по объектам в Одессе, где Вооруженные силы Украины готовили теракты против РФ с применением безэкипажных катеров. ВС РФ также ликвидировали объекты топливной инфраструктуры, которые обеспечивали украинских бойцов горючим.
Российские войска нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Одессе
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