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СМИ сообщили о взрывах в Сумах на востоке Украины
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Серия взрывов прогремела в городе Сумы на востоке Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные издания.
Какие-либо подробности случившегося не приводятся. В связи со случившемся в Сумской области была объявлена воздушная тревога.
В ночь на 20 июля после серии взрывов в Одессе произошли различные разрушения и крупный пожар. Площадь возгорания составляла 300 квадратных метров.
В Минобороны РФ сообщили, что российская сторона ударила по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районе Одессы и Ильичевска.
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