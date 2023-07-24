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00:20

Происшествия

СМИ сообщили о взрывах в Сумах на востоке Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серия взрывов прогремела в городе Сумы на востоке Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные издания.

Какие-либо подробности случившегося не приводятся. В связи со случившемся в Сумской области была объявлена воздушная тревога.

В ночь на 20 июля после серии взрывов в Одессе произошли различные разрушения и крупный пожар. Площадь возгорания составляла 300 квадратных метров.

В Минобороны РФ сообщили, что российская сторона ударила по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районе Одессы и Ильичевска.

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