Мощный взрыв прогремел во Львове – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Во Львове на западе Украины прозвучал сильный взрыв. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские издания.

Каких-либо подробностей не приводится, местные власти также пока не комментировали произошедшее.

На момент публикации воздушная тревога объявлена только в Харьковской области Украины.

Ранее СМИ сообщали о серии мощных взрывов, которые произошли в ночь на 19 июля в Одессе и еще нескольких областях Украины.

Позже в Минобороны РФ рассказали, что Вооруженные силы России нанесли удар по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и местам складирования оружия украинской армии в районе Одессы и по авиабазе Канатово в Кировоградской области.

ВС РФ нанесли удар возмездия по украинским объектам