00:08Происшествия
Мощный взрыв прогремел во Львове – СМИ
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Во Львове на западе Украины прозвучал сильный взрыв. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские издания.
Каких-либо подробностей не приводится, местные власти также пока не комментировали произошедшее.
На момент публикации воздушная тревога объявлена только в Харьковской области Украины.
Ранее СМИ сообщали о серии мощных взрывов, которые произошли в ночь на 19 июля в Одессе и еще нескольких областях Украины.
Позже в Минобороны РФ рассказали, что Вооруженные силы России нанесли удар по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и местам складирования оружия украинской армии в районе Одессы и по авиабазе Канатово в Кировоградской области.
ВС РФ нанесли удар возмездия по украинским объектам
Читайте также