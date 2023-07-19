ВС РФ нанесли удар по объектам ВСУ в Одессе и авиабазе под Кировоградом

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 19 июля нанесли удар по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и местам складирования оружия украинской армии в районе Одессы и по авиабазе Канатово в Кировоградской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Российская армия нанесла удары с применением оружия морского и воздушного базирования.

"Цель удара достигнута", – сообщил Конашенков.

До этого ВС РФ ударили по объектам в Одессе, где украинские войска готовили теракты против РФ с применением безэкипажных катеров. В районе Николаева и Одессы были уничтожены хранилища топлива, объем которых составлял порядка 70 тысяч тонн.



ВС РФ нанесли удар возмездия по украинским объектам, где готовились теракты