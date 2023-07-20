В центре Одессы после взрывов произошел сильный пожар

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Крупный пожар и различные разрушения произошли в центре Одессы после серии взрывов в городе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Он уточнил, что площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. На месте работают специалисты соответствующих служб.

Мэр Николаева Александр Сенкевич также сообщил о серьезном пожаре в центре города после нескольких взрывов. Однако какие-либо подробности случившегося он не привел.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли удар по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и местам складирования оружия ВСУ в районе Одессы и по авиабазе Канатово в Кировоградской области.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что ночные удары по Одессе стали самыми масштабными с начала спецоперации.

ВС РФ нанесли удар возмездия по украинским объектам