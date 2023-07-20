03:56Происшествия
В Одессе и Сумах вновь прогремели взрывы – СМИ
Фото: depositphotos/billperry
В Одессе и Сумах второй раз за ночь прогремела серия взрывов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные издания.
Как отмечают журналисты, звуки взрывов также слышны в Николаеве и области. В данный момент воздушная тревога отменена на всей территории Украины.
Ранее СМИ сообщали о том, что в ночь на 20 июля в Сумах на востоке Украины произошло несколько взрывов. Отмечалось, что в городе работали системы противовоздушной обороны.
До этого мощный взрыв прогремел во Львове на западе Украины. Тем не менее какие-либо подробности случившегося не приводились.
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