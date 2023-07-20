СМИ сообщили о взрывах в Сумах на востоке Украины

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Несколько взрывов произошло в Сумах на востоке Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

По информации журналистов, в городе работают системы противовоздушной обороны. Другие подробности не приводятся.

На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в Одесской, Винницкой, Кировоградской и Николаевской областях страны.

Ранее СМИ сообщали о мощном взрыве, который прогремел во Львове на западе Украины. Однако какие-либо подробности случившегося также не сообщались.

До этого в Минобороны России заявили, что ВС РФ в ночь на 19 июля нанесли удар по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и местам складирования оружия украинской армии в районе Одессы и по авиабазе Канатово в Кировоградской области.

ВС РФ нанесли удар возмездия по украинским объектам, где готовились теракты