Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

На территории Запорожской области, подконтрольной Киеву, был уничтожен цех по ремонту бронетехники ВСУ. Об этом заявил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

По его словам, в Запорожье был поражен цех завода "Запорожсталь", на котором украинские силы оборудовали площадку по починке техники. Рогов уточнил, что украинские танки с запорожского и херсонского направлений привозились на завод только в темное время суток.

Он заявил, что удар по цеху был нанесен ракетой "Искандер". Рогов также отметил, что сирена противовоздушной тревоги сработала в городе уже после взрыва.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удар в объектам в районе Одессы, где велась подготовка к терактам против РФ с использованием безэкипажных катеров. Все спланированные к удару цели уничтожены, отметили в Минобороны.

До этого российские силы уничтожили ракетным ударом большое число иностранных наемников во Львове. В оборонном ведомстве уточнили, что за все время вооруженного конфликта на Украине устранено около 4 990 иностранных боевиков, сбежавшими числятся 4 910 военнослужащих.

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