Число пострадавших при ЧП с украинской ракетой в Таганроге возросло до 22

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Число пострадавших при чрезвычайном происшествии с украинской ракетой, которое произошло в Таганроге в пятницу, 28 июля, увеличилось до 22. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

"По состоянию на утро 30 июля 22 человека обратились в медучреждения, в том числе один ребенок, который обратился на следующей день", – отметили в сообщении.

В министерстве уточнили, что ребенок получил ушиб, упав с велосипеда. Там же добавили, что в больнице находятся девять пострадавших. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести.

В пятницу, 28 июля, Минобороны России сообщило, что Киев совершил теракт переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре Таганрога Ростовской области. В результате перехвата ракеты российскими силами ПВО ее обломки упали на город.

Позже российские силы ПВО пресекли второй удар, сбив украинскую ракету в Азовском районе Ростовской области.

По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Глава Таганрога Андрей Фатеев сообщал, что на территории города был введен режим ЧС.

Накануне губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что пострадавшие в результате взрыва в Таганроге получат выплаты.

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