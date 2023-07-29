15:25Происшествия
Пострадавшие в результате ЧП в Таганроге получат выплаты
Фото: телеграм-канал "Мой Таганрог - Новости Таганрога"
Пострадавшие в результате взрыва в Таганроге получат выплаты. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"До окончания разбора завалов на месте дежурят медики. Пострадавшие получат выплаты", – написал он.
По словам Голубева, сейчас на месте происшествия работают следователи. После этого спасатели начнут разбирать завалы.
В целях оценки ущерба от ЧП специалисты проводят поквартирный обход домов. Постепенно в домах планируют восстановить газо- и электроснабжение.
В пятницу, 28 июля, Минобороны России сообщило, что Киев совершил теракт переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре Таганрога Ростовской области. В результате перехвата ракеты российскими силами ПВО ее обломки упали на город.
Позже российские силы ПВО пресекли второй удар, сбив украинскую ракету в Азовском районе Ростовской области.
По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Глава Таганрога Андрей Фатеев сообщал, что на территории города был введен режим ЧС.
В результате произошедшего 16 граждан пострадали, детей среди них нет.
В свою очередь, координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не содействуют ударам по территории РФ и не поощряют их.
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