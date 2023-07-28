В Белом доме заявили, что США не поощряют ударов по России

Фото: телеграм-канал "Мой Таганрог - Новости Таганрога"

Соединенные Штаты не содействуют ударам по территории РФ и не поощряют их, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы дали очень ясно понять, что мы не поощряем атак внутри России и не содействуем им", – сказал он.

Кирби также переадресовал украинской стороне вопрос о том, имеет ли произошедшее в Таганроге какое-либо отношение к их активизировавшемуся контрнаступлению.

В пятницу, 28 июля, Минобороны РФ сообщало, что Киев совершил теракт переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре Таганрога Ростовской области. В результате перехвата ракеты российскими силами ПВО ее обломки упали на город.

Позже российские силы ПВО пресекли второй удар, сбив украинскую ракету в Азовском районе Ростовской области.

По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Глава Таганрога Андрей Фатеев сообщал, что на территории города был введен режим ЧС.

В результате произошедшего 16 граждан пострадали, детей среди них нет.



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