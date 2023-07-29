Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН в связи с обстрелом Таганрога

Фото: телеграм-канал "Василий Голубев"

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по факту обстрела киевским режимом жилой инфраструктуры Таганрога.

"В связи с <…> обстрелом жилой инфраструктуры города Таганрога обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и в другие компетентные международные органы с просьбой предать огласке и обратить внимание общественности на этот возмутительный факт нарушения норм международного гуманитарного права со стороны украинских вооруженных формирований", – написала Москалькова в своем телеграм-канале.

В сообщении Москалькова назвала целенаправленные удары по российской гражданской инфраструктуре тактикой, которая свидетельствует о террористическом характере украинского государства.

В пятницу, 28 июля, Минобороны России сообщило, что Киев совершил теракт переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре Таганрога Ростовской области. В результате перехвата ракеты российскими силами ПВО ее обломки упали на город.

Позже российские силы ПВО пресекли второй удар, сбив украинскую ракету в Азовском районе Ростовской области.

По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Глава Таганрога Андрей Фатеев сообщал, что на территории города был введен режим ЧС.

В результате произошедшего 16 граждан пострадали, детей среди них нет.

В свою очередь, координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не содействуют ударам по территории РФ и не поощряют их.

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