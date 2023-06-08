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Новости

08 июня, 21:15

Происшествия

Густой смог покрыл Нью-Йорк из-за лесных пожаров в Канаде

Густой смог покрыл Нью-Йорк из-за лесных пожаров в Канаде

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Нью-Йорк занял первое место в мире по степени загрязнения воздуха из-за смога

В результате лесных пожаров в Канаде штат Нью-Йорк заволокло густым смогом. Канадские леса горят ежегодно, но в этот раз очагов возгорания примерно в 10 раз больше, чем было до этого.

Из некоторых районов пришлось эвакуировать более 26 тысяч человек. Отмечается, что Нью-Йорк уже занял первое место в мире по загрязненности воздуха. Власти рассылают местным жителям предупреждения и советуют не выходить на улицу без крайней необходимости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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