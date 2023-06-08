Густой смог покрыл Нью-Йорк из-за лесных пожаров в Канаде

В результате лесных пожаров в Канаде штат Нью-Йорк заволокло густым смогом. Канадские леса горят ежегодно, но в этот раз очагов возгорания примерно в 10 раз больше, чем было до этого.

Из некоторых районов пришлось эвакуировать более 26 тысяч человек. Отмечается, что Нью-Йорк уже занял первое место в мире по загрязненности воздуха. Власти рассылают местным жителям предупреждения и советуют не выходить на улицу без крайней необходимости.

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