Площадь пожара в тюменской Успенке составила почти 250 гектаров – СМИ

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В селе Успенка Тюменской области продолжают тушить местность. Площадь пораженной территории составила 250 гектар. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В настоящее время тушение природного пожара продолжается, его площадь составляет почти 250 га. В селе распространение огня локализовано", – отметил собеседник агентства.

Уточняется, что для тушения огня вертолеты Ми-8 сбросили более 90 тонн воды, самолеты Ил-76 – 42 тонны. По предварительной информации, повреждены 13 жилых домов, 3 хозпостройки, деревообрабатывающее предприятие и ферма.

Возгорание началось днем 4 мая. Из-за сильных порывов ветра лесной пожар перекинулся на жилые дома. Спасатели эвакуировали 79 человек, находившихся в постройках недалеко от леса, 370 детей из детского психоневрологического диспансера и 45 человек из дома престарелых "Милосердие".

Возгорание удалось локализовать на площади 3 900 квадратных метров. В пресс-службе МЧС России уточнили, что от огня отстояли более тысячи жилых домов.

Пожар произошел в Тюменской области