Пожар в тюменской Успенке локализован на площади 3,9 тысяч квадратных метров – МЧС

Фото: МЧС России

Пожар в селе Успенка Тюменской области был локализован на площади в 3 900 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"Пожар в селе Успенка локализован на площади 3 900 квадратных метров. От огня повреждены 13 жилых домов", – указано в сообщении.

В МЧС уточнили, что от огня удалось отстоять более тысячи жилых домов. К тушению пожара привлечены 226 человек и 56 единиц техники. Кроме того, огонь тушат с двух вертолетов Ми-8.

Ранее стало известно, что в селе загорелись 13 жилых домов. Сообщалось, что спасатели эвакуировали 370 детей из местного детского психоневрологического диспансера, 45 человек из дома престарелых, и 79 человек, находившихся в постройках, которые расположены в непосредственной близости к лесу.

СК приступил к проверке из-за пожара в селе Успенка. Процессуальная проверка проводится по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 293 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Халатность").

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