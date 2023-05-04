10:27Регионы
Глава Рослесхоза заявил, что семь российских регионов не готовы к пожароопасному сезону
Фото: портал мэра и правительства Москвы/комплекс городского хозяйства города Москвы
Глава Рослесхоза Иван Сотников рассказал, что семь регионов России не готовы к сезону пожаров. Изменить ситуацию они должны до 15 мая.
"Семь регионов не готовы к пожароопасному сезону. Каждому мы выписали предписание до 15 мая завершить подготовку. Мы в ежедневном режиме досконально контролируем", – передает его слова "Российская газета".
На готовность к пожароопасному сезону специалисты проверили 83 региона России. Из них полностью не готовыми оказались Забайкалье, Магаданская область, Карелия, Республика Марий Эл, Алтай, Бурятия и Чукотка.
Также Сотников отметил, что в Свердловской области, Башкирии, Забайкалье, Пермском и Приморском крае завершается разработка дополнительных мер для обеспечения пожарной безопасности объектов, находящихся в зоне риска.
Ранее сообщалось, что в Курганской области на территории завода "Курганстальмост" произошел лесной пожар. Тушить огонь помогали работники нескольких предприятий.
Также появилась информация, что МЧС начнет вычислять нарушителей противопожарного режима при помощи беспилотников. Речь идет и о зарастании участков сухой травой.
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