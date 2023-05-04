СК приступил к проверке из-за пожара в селе Успенка Тюменской области

Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Следственный комитет приступил к проверке из-за пожара в селе Успенка Тюменской области, сообщили на официальном сайте следственного управления Следственного комитета по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 293 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Халатность")", – отметили в ведомстве.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В рамках проверки дадут правовую оценку действию должностных лиц по соблюдению требований пожарной безопасности.

В настоящее время ситуацию контролирует руководство СК.

В четверг, 4 мая, в селе Успенка Тюменской области из-за лесного пожара загорелись 13 жилых домов.

В региональном управлении МЧС РФ сообщили, что спасатели эвакуировали 370 детей из местного детского психоневрологического диспансера, 45 человек из дома престарелых "Милосердие", 79 человек, находившихся в постройках, расположенных в непосредственной близости к лесу.

Пожар устраняют 74 человека и 51 единица техники. На помощь направлена аэромобильная группировка из 50 человек и четырех единиц техники.



Верховой пожар в Тюменской области перекинулся на 13 жилых строений