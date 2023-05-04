13 жилых домов загорелись в селе Успенка Тюменской области

В селе Успенка Тюменской области из-за лесного пожара загорелись 13 жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

"По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений наблюдался верховой лесной пожар. Из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся на 13 жилых строений", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что спасатели эвакуировали 370 детей из местного детского психоневрологического диспансера, 45 человек из дома престарелых "Милосердие", а также 79 человек, находившихся в постройках, расположенных в непосредственной близости к лесу.

В настоящее время возгорание ликвидируют 74 человека и 51 единица техники. Им на помощь направлена аэромобильная группировка из 50 человек и четырех единиц техники. Основные силы задействованы в тушении домов и других построек.

По данным РИА Новости, к тушению пожара также привлечены два вертолета Ми-8 с водосливными устройствами.

Ранее Владимир Путин в ходе совещания с кабмином призвал не затягивать с подсчетом средств, необходимых для оказания помощи жителям пострадавших от пожаров регионов России. По его словам, в этом вопросе важно избежать бюрократизма и проявить максимальное внимание к простым людям.



Верховой пожар в Тюменской области перекинулся на 13 жилых строений