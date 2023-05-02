Путин призвал не тянуть с оценкой средств для помощи жителям сгоревших домов в регионах РФ

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства призвал не затягивать с подсчетом средств, необходимых для оказания помощи жителям пострадавших от пожаров регионов России.

"Исхожу из того, что основные решения приняты, нужно просто посчитать окончательные суммы. Источники финансирования для реагирования на подобные ситуации у нас есть, здесь только нужно все делать оперативно, ничего не затягивать", – сказал президент.

По словам главы государства, в этом вопросе нужно постараться избежать бюрократизма и проявить максимальное внимание к простым людям.

Путин попросил правительство в ближайшее время отчитаться о выделении средств, необходимых для оказания помощи погорельцам, а главу МЧС Александра Куренкова и руководителей регионов – доложить о реализации мер поддержки.

В минувшие недели в нескольких российских регионах случились крупные пожары, которые затронули в том числе жилые дома. Так, например, в Свердловской области возгорания произошли в поселках Висим, Таежном, Прогресс, Карпинск, Сосьва и деревне Неустроева.

В результате погибли два человека, сгорело порядка 180 строений, больше 600 человек остались без домов.



16 населенных пунктов пострадали от пожаров в России за неделю