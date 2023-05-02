Путин потребовал восстановить жилые дома в Сосьве к началу отопительного сезона

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Владимир Путин потребовал восстановить после пожара жилые дома и лечебно-исправительное заведение в поселке Сосьва Свердловской области к началу отопительного сезона. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Он также выступил с поддержкой относительно идеи наградить сотрудников ФСИН за спасение людей.

"Согласен с предложением Константина Анатольевича Чуйченко (главы Минюста РФ. – Прим. ред.) – нужно представить к государственным наградам сотрудников ФСИН, которые во время пожара выполняли свой долг, спасали людей в исправительном учреждении ФСИН, несмотря на то, что их собственные дома горели в это время", – сказал он на совещании с членами правительства.

Путин призвал чиновников работать без лишней бюрократии и при предоставлении помощи людям, пострадавшим от пожаров.

Он подчеркнул, что это касается как восстановления документов пострадавших людей, так и регистрации отдельных жилых или нежилых помещений.

"В общем, вы знаете, где возникают проблемы", – сказал он.

С таким же предложением Путин обратился к учреждениям судебной системы. Он призвал решать спорные вопросы через суд, если в этом появится необходимость.

25 апреля в свердловском главке МЧС сообщили о пожаре в поселке Таежном. Огонь охватил 21 строение. Позже появились сообщения о возгораниях и в других поселках. Самый крупный пожар зафиксировали в поселке Сосьве.

В результате пожара погибли два человека, сгорели 180 строений и более 600 человек потеряли свои дома, среди которых 148 – это дети.

Спустя два дня, 27 апреля, пожарные смогли ликвидировать открытое горение в поселке.

В этот же день сотрудники регионального СК задержали двух мужчин в ходе расследования обстоятельств пожаров в Сосьве. Ими оказались местные жители, один из которых являлся начальником пилорамы, а второй отвечал за пожарную безопасность Сосьвинского ГО.



Число погибших в результате пожара в поселке Сосьва возросло до двух