В Свердловской области ввели режим повышенной готовности из-за пожаров

Фото: МЧС России

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим повышенной готовности на фоне охвативших регион пожаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областной департамент информационной политики.

Отмечается, что министерство общественной безопасности региона получило задание подготовить учреждения пожарной охраны и спасательные формирования к тушению возгораний. А региональному управлению МЧС РФ между тем поручено подготовить подразделения федеральной противопожарной службы.

Как рассказал ТАСС источник в экстренных службах, в настоящее время пожары ликвидированы в пяти из шести населенных пунктов Свердловской области – в поселках Висиме, Таежном, Прогресс, Карпинск и Неустроева. В Сосьве пожарные продолжают бороться с огнем. Известно, что в настоящее время насчитывается 195 сгоревших домов, из которых 140 – жилые.

Также в экстренных службах назвали причину пожара в Сосьве. К возгоранию там привело сжигание опилок на лесопилке с нарушением техники безопасности. Как сообщает Life.ru, владелец предприятия Натиг Мамедов сбежал.

По данным издания, пожар, начавшись на лесопилке, в первую очередь перекинулся на лечебно-исправительное учреждение № 23, в результате чего сотни больных осужденных пришлось эвакуировать.

Накануне в свердловском главке МЧС сообщили о пожаре в поселке Таежном. Огонь там охватывал 21 дом. Позже в этот же день появилась информация о возгораниях в поселке Сосьва, где горело около 50 строений, и других населенных пунктах области.

Площадь пожар в Сосьве доходила до 9 тысяч квадратных метров, однако его удалось локализовать. В результате ЧП погиб один человек. Было возбуждено два уголовных дела по факту халатности должностных лиц.

