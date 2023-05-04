Причиной пожара на НПЗ на Кубани стало падение четырех БПЛА – СМИ

Фото: телеграм-канал "Вениамин Кондратьев"

Причиной пожара на Ильском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Краснодарском крае стало падение четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

"Да, было четыре штуки", – ответил собеседник агентства на вопрос, могла ли стать причиной пожара атака БПЛА.

В настоящее время, по его словам, возгорание потушено. Один из дронов, упавший в процессе полета, планируют ликвидировать.

О возгорании на НПЗ в Краснодарском крае стало известно в ночь на 4 мая. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Позже его удалось полностью ликвидировать. В результате происшествия никто не пострадал.



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