Пожар в резервуаре с нефтепродуктами на Кубани ликвидирован – МЧС

Фото: телеграм-канал "Вениамин Кондратьев"

Пожарные полностью ликвидировали возгорание резервуара с нефтепродуктами в в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону сообщает ТАСС.

"23:42 полная ликвидация", – указано в сообщении.

Возгорание произошло утром 3 мая. Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что пожару был присвоен высший ранг сложности. На место происшествия были стянуты пожарные расчеты, МЧС и экстренные службы.

Площадь возгорания резервуара впоследствии возросла до 1,2 тысячи квадратных метров.

По словам спасателей, огонь вспыхнул в результате падения беспилотного летательного аппарата.

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