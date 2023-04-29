Пожар на нефтебазе в Севастополе локализован – Развожаев

Фото: ТАСС

Пожар на нефтебазе в Севастополе после атаки беспилотников был локализован. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев.

По его словам, в результате атаки БПЛА четыре цистерны оказались повреждены, остальные удалось изолировать. Глава Севастополя отметил, что пожар планируется потушить до 18:00 29 апреля.

"Понятно, пожар высокой сложности, горение нефтепродуктов", – цитирует его ТАСС.

В свою очередь, депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что атака беспилотников является терактом, который призван устрашить мирных жителей.

"Ответственность за случившиеся должны почувствовать на территории Киева и Львова, где находятся те нелюди, которые отдавали приказы атаковать мирный город", – подчеркнул он.

Шеремет добавил, что атаки на город Киев организует через прикрытие зерновой сделкой.

О возгорании резервуара с топливом в севастопольском микрорайоне Казачья Бухта стало известно рано утром 29 апреля. Площадь пожара составила около 1000 квадратных метров.

Сообщалось, что возгорание произошло из-за атаки беспилотника. Власти Севастополя заверили, что пожар не угрожает гражданским объектам.

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