Глава Кубани опроверг сообщения об эвакуации при пожаре на нефтебазе в Тамани

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев опроверг сообщения об эвакуации жителей поселка Волна из-за пожара на нефтебазе в Тамани.

"Сейчас в Сети распространяется информация, что началась эвакуация жителей поселка Волна в Темрюкском районе. Эта информация не соответствует действительности", – написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона подчеркнул, что ситуация не требует эвакуации. Он призвал жителей сохранять спокойствие.

Ранее Кондратьев сообщил о пожаре на территории предприятия АО "Таманьнефтегаз". По его словам, возгоранию присвоен высший ранг сложности.

Позже стало известно, что площадь возгорания резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна возросла до 1,2 тысячи квадратных метров.

На место происшествия стянуты пожарные расчеты, МЧС и экстренные службы, предпринимается все возможное, чтобы огонь не распространился дальше. По словам губернатора, угрозы для жителей населенного пункта нет. По предварительным данным, никто не пострадал.

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