Резервуары горят на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае – губернатор

Фото: телеграм-канал "Вениамин Кондратьев"

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил возгорание резервуара с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Вторая неспокойная ночь для наших экстренных служб. Подтверждено возгорание резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе", – написал он.

Кондратьев сообщил, что на месте происшествия работают пожарные расчеты и сотрудники МЧС, кроме того, на место выехал глава района. Для тушения возгорания привлекаются 48 человек и 16 единиц техники.

Площадь пожара на территории завода составляет 400 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. Губернатор подчеркнул, что населению поселка ничего не угрожает.

Ранее источник в экстренных службах заявил, что резервуар загорелся из-за атаки беспилотника.

До этого сообщалось о пожаре в резервуаре с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края, который произошел утром 3 мая. Кондратьев заявил, что пожару был присвоен высший ранг сложности.

Спасатели утверждают, что огонь вспыхнул в результате падения беспилотного летательного аппарата. Пожар был ликвидирован к вечеру 3 мая.

Резервуар с нефтепродуктами загорелся на Кубани из-за атаки беспилотника