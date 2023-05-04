На Кубани из-за атаки БПЛА горит резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода – СМИ

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожар произошел в резервуаре Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае из-за атаки БПЛА. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.

"Из-за атаки неизвестного беспилотника горит резервуар Ильского НПЗ в поселке городского типа Ильский в Северском районе", – заявил собеседник агентства.

Поселок Ильский расположен в 50 километрах от Краснодара. На место происшествия выехали пожарные подразделения.

Ранее сообщалось о пожаре в резервуаре с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края, который произошел утром 3 мая. Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что пожару был присвоен высший ранг сложности.

По словам спасателей, огонь вспыхнул в результате падения беспилотного летательного аппарата. Пожар удалось ликвидировать к вечеру 3 мая.

Резервуар с нефтепродуктами загорелся на Кубани из-за атаки беспилотника