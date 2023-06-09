"Весь город надел маски": как жители Нью-Йорка переживают смог от лесных пожаров

В Нью-Йорке наблюдается сильный смог из-за лесных пожаров в Канаде. На фоне этого экологического бедствия американский мегаполис даже выходил на первое место в мире в рейтинге городов с самым загрязненным воздухом. Рассказываем, как местные жители переносят происходящее.



Глобальное бедствие

Фото: AP Photo/Yuki Iwamura

Нью-Йорк окутан желтой дымкой уже несколько дней, жители жалуются на сильный запах гари. По данным департамента здравоохранения и психической гигиены города, такой тяжелой экологической ситуации там не было с 1960-х годов. По состоянию на 8 июня Нью-Йорк возглавлял рейтинг мировых городов с самым грязным воздухом по версии специализированного портала IQAir. По этому показателю мегаполис обгонял Дакку, столицу Бангладеша, а также Тель-Авив.



Лесные пожары бушуют в Канаде на протяжении последних недель. На данный момент зафиксировано свыше 400 очагов возгорания, часть из которых пока не могут взять под контроль. К тушению пришлось привлечь вооруженные силы, помощь соседнему государству предложил и президент США Джо Байден. Власти Канады объявили сбор средств для пострадавших от стихии.



Из-за смога нью-йоркский аэропорт Ла-Гуардия работает с перебоями. Мэр города Эрик Адамс призвал горожан по возможности оставаться дома. Власти вынуждены отменять развлекательные и спортивные мероприятия. В частности, было принято решение перенести матчи Главной лиги бейсбола в Нью-Йорке. На Бродвее пришлось прервать спектакль "На первый взгляд" примерно через 10 минут после начала из-за того, что 30-летняя актриса Джоди Комер стала задыхаться из-за смога прямо на сцене.

Метеорологи прогнозируют, что смог над Нью-Йорком задержится еще на несколько дней. Затем дымка начнет перемещаться на юг страны. При этом, кроме Нью-Йорка, запах гари уже ощущается в ряде других штатов. Среди пострадавших от смога – Индиана, Огайо, Нью-Джерси, Массачусетс и прочие. Всего, по данным Агентства по охране окружающей среды США, с проблемой низкого качества воздуха столкнулись порядка 100 миллионов американцев.



"Дым просто безумен!"

Фото: AP Photo/Yuki Iwamura

Жительница Нью-Йорка Айсылу Валеева рассказала телеканалу Москва 24, что из-за смога на улице начинает щипать глаза.





Айсылу Валеева жительница Нью-Йорка Иду за детьми в школу, несу им маски, потому что дышать невозможно. Глаза даже щиплет. Мы все окна дома закрыли. Такой дым стоит над Нью-Йорком, такой смог ужасный, это кошмар. Облаков на небе вообще нет, солнца – тоже.

"Весь город надел маски. Практически все в них, даже дети. Сложно дышать без них", – подчеркнула Валеева.

Другая жительница Нью-Йорка Анастасия Белоконь в беседе с телеканалом Москва 24 отметила, что загрязнение воздуха в моменте доходило до максимально возможной отметки.

"На улице невозможно было находиться, стоял едкий желтый дым. Если шли, то, конечно, надевали маски. Приходят оповещения, что нужно стараться меньше выходить на улицу, надевать маски и не открывать окна дома. Но люди продолжают ездить, потому что работу никто не отменял. Слышала, что в некоторых школах отменили занятия, отменили уборку улиц", – поделилась она.

В соцсетях жители США запустили специальный хештэг #BlameCanada ("Виним Канаду"). Многие признаются, что переживают сейчас худшие дни в своей жизни. "Небо в Нью-Йорке дикое. Это все пожары из Квебека и Новой Шотландии, черт возьми!" – написал в Twitter Erzen Krivca.

"Небо в Нью-Йорке выглядит сумасшедшим из-за дыма лесных пожаров", – отметил KWX.

"Если вы находитесь в Нью-Йорке, пожалуйста, оставайтесь внутри. Дым просто безумен! Детей сейчас не должно быть в школах", – призвал ryobeat.

"Черт возьми, это оранжевое небо! Без редактирования, без фильтров", – удивляется Trish Anderton.



Фото: AP Photo/Yuki Iwamura

При этом многие американцы публикуют в соцсетях шутки о нью-йоркском смоге. Пользователи делятся мемами, будто в оранжевой дымке спрятались Годзилла и огромные пауки. Другие шутят, что на самом деле за пеленой скрываются инопланетные корабли.





пользователь Twitter с ником J Дым Нью-Йорка используется, чтобы скрыть активность НЛО на восточном побережье. В конце концов, мы сами себя саботировали настолько, что им пришлось вмешаться. Чужие здесь.

Однако в Сети не все поддержали тягу американцев к такому юмору. Многие пользователи напомнили, что пока в Нью-Йорке смог, в Канаде люди вынуждены спасаться от огня. "Люди умирают, теряют своих питомцев, дома, вещи, а вы хотите шутить и обвинять нас", – пожаловалась Emily Nicole.

Также многие пользователи призывают не использовать хештэг #BlameCanada и поддержать соседнее государство в непростой ситуации.

