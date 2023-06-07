Высокий уровень загрязнения воздуха зафиксировали в ряде штатов США из-за пожаров в Канаде

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Из-за лесных пожаров в Канаде уровень загрязнения воздуха в столичном регионе США достиг опасных значений. Вашингтон, Нью-Йорк и ряд северо-восточных штатов оказались окутаны желтовато-серой дымкой. Об этом сообщает РИА Новости.

Национальная метеорологическая служба объявила 7 июня оранжевый уровень загрязнения воздушной среды в Вашингтоне, что означает потенциальную опасность для чувствительных групп населения – это дети, люди с респираторными заболеваниями и проблемами с сердечно-сосудистой системой.



Отмечается, что в отдельных районах штата Мэриленд красный уровень опасности был введен еще 6 июня, всем жителям региона не рекомендуется выходить на улицу.

Предупреждения о загрязнении воздуха также коснулись прилегающего к Вашингтону штата Виргинии, штатов Пенсильвания, Массачусетс, Делавер, Нью-Джерси, Нью-Йорк и других.

В The Washington Post отметили, что впервые за многие годы уровень качества воздуха был признан очень вредным для здоровья граждан.

Как сообщается в заявлении на сайте офиса мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, власти города просят граждан, находящихся в зоне риска, начать носить маски при выходе на улицу.

"Город Нью-Йорк рекомендует предпринять следующие шаги, чтобы ограничить риски для здоровья из-за снижения качества воздуха. Если вы пожилой человек или имеете проблемы с сердцем или дыханием и вам необходимо выйти на улицу, наденьте высококачественную маску", – указано в заявлении.

Помимо этого, всем жителям штата посоветовали сократить время пребывания на улице и по возможности оставаться дома.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США отменило часть рейсов в нью-йоркский аэропорт Ла-Гуардия и рейсы аэропорта Ньюарк Либерти штата Нью-Джерси из-за ухудшения видимости в связи с пожарами. Об этом сообщает CNBC.

В управлении отметили, что самолеты должны были направляться с восточного побережья и региона Верхний Средний Запад в Ла-Гуардия, но видимость, которая снизилась из-за дыма, привела к задержкам в международном аэропорту Ньюарк Либерти.

По данным телеканала, частичный запрет на взлет в аэропорту Ла-Гуардия ввели до двух часов дня (21:00 по московскому времени. – Прим. ред.), также более 1,3 тысячи рейсов были задержаны в Соединенных Штатах.

Согласно оценкам метеорологов, качество воздуха должно измениться в положительную сторону ближе к выходным, 10 и 11 июня.

Ранее сообщалось, что около 240 тысяч домохозяйств остались без электричества из-за лесных пожаров, начавшихся в восточной канадской провинции Квебек. Отмечалось, что в районе Монреаля без электроснабжения остались 93,5 тысячи потребителей.



До Нью-Йорка добрался дым от лесных пожаров в Канаде