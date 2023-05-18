Природный пожар начался в Щучанском районе Курганской области

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Природный пожар распространился на площади 10 гектаров в Щучанском районе Курганской области. О происшествии рассказали в ГУ МЧС России по региону.

"В Щучанском муниципальном округе ликвидируют природный пожар площадью 10 гектаров", – передает РИА Новости сообщение МЧС.

Специалисты сообщают, что огонь не несет угрозы селам Никитино и Михайловка. Однако местные власти распорядились отправить автобусы для оперативной эвакуации жителей, если возникнет такая необходимость.

Кроме того, в случае ухудшения ситуации на базе комплекса отдыха в селе Чумляк будет развернут пункт временного размещения.

Ранее стало известно, что число погибших в результате пожаров, охвативших Курганскую область, выросло до 22.

К концу апреля в Курганской области были зафиксированы 25 лесных пожаров. По словам губернатора Вадима Шумкова, 78% возгораний пришли в область из других регионов. 10 мая все угрожавшие населенным пунктам пожары в Курганской области потушили.

Глава МЧС РФ Александр Куренков предложил оказать дополнительную разовую материальную помощь гражданам, которые пострадали в результате пожаров на Урале.

