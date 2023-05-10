Все угрожавшие населенным пунктам пожары в Курганской области потушили

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Ландшафтные и лесные пожары, угрожавшие населенным пунктам Курганской области, потушили. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

В ведомстве отметили, что благодаря этому от огня удалось спасти свыше 20 тысяч жилых домов и 214 объектов жизнеообеспечения.

Как сообщили в экстренных службах, причинами нескольких крупных пожаров в регионе могли стать короткие замыкания при обрыве ЛЭП.

По состоянию на конец апреля в регионе насчитывалось 25 лесных пожаров. Как отмечал глава области Вадим Шумков, 78% пожаров пришло туда из других регионов.

Огонь бушевал и в нескольких населенных пунктах. Так, 9 мая в регионе насчитывался 21 погибший в результате пожаров.

В рамках мероприятий по ликвидации возгораний авиация МЧС РФ совершила 29 сбросов 360 тонн воды вблизи деревни Белый Яр и микрорайона Тополя в Кургане. А авиация Минобороны совершила 4 сброса 168 тонн воды для ликвидации огня в деревне Юлдус.



Лесные пожары больше не угрожают населенным пунктам в Курганской области – МЧС