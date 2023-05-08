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15:47

Происшествия

Угроза населенным пунктам от пожаров в Курганской области снята – МЧС

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Ландшафтные и лесные пожары не угрожают населенным пунктам Курганской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МЧС РФ Александра Куренкова.

По его словам, в настоящее время специалисты смогли остановить распространение огня на более 10 тысяч жилых домов в 6 населенных пунктах.

"В результате совместных действий группировки сил и средств удалось предотвратить распространение огня на более десяти тысяч жилых домов в шести населенных пунктах региона", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, авиация МЧС РФ совершила 29 сбросов 360 тонн воды вблизи деревни Белый Яр Кетовского муниципального округа и микрорайона Тополя в Кургане. Авиация Минобороны совершила 4 сброса 168 тонн воды для ликвидации огня в деревне Юлдус Шадринского муниципального округа.

Ранее сообщалось, что один человек погиб при тушении природного пожара вблизи деревни Красный Яр Нижнетавдинского района Тюменской области. Жертвой ЧП стал 49-летний местный житель Анатолий А. Еще двое человек пострадали. Одного из них госпитализировали.

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