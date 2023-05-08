Один человек погиб при тушении природного пожара в Тюменской области

Фото: ТАСС/Владимир Жабриков

Один человек погиб при тушении природного пожара вблизи деревни Красный Яр Нижнетавдинского района Тюменской области, сообщает ТАСС.

Жертвой ЧП стал 49-летний местный житель Анатолий А. Еще двое человек пострадали. Одного из них госпитализировали.

В лесах области бушуют 12 пожаров. При этом за прошедшие сутки удалось ликвидировать пять пожаров на площади более 33 гектара.

В Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах установили четвертый класс пожарной опасности. Накануне губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим ЧС.

Экстренные службы сообщают, что в нескольких населенных пунктах области огонь уничтожил уже 124 строения.

Ранее сообщалось, что глава МЧС РФ Александр Куренков вылетел в в Курганскую область для координации тушения масштабных пожаров. Вместе с министром из Москвы также вылетели специалисты центрального управления МЧС.

До этого стало известно, что жителей трех деревень Курганской области и пригорода Кургана пришлось эвакуировать из-за угрозы задымления и пожара. Уточнялось, что угроза распространения огня есть в Альменевском, Варгашинском, Белозерском, Кетовском, Шадринском, Мишкинском муниципальных округах и микрорайонах Кургана.



Три человека погибли при пожаре в Курганской области