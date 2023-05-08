Глава МЧС РФ Куренков вылетел в Курган для координации тушения масштабных пожаров

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Курган в связи с многочисленными природными пожарами в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

Вместе с министром из столицы также вылетели специалисты МЧС, которые на месте определят стратегию по ликвидации пожаров в Курганской области.

"Природные пожары с лесов и сухой травы перешли на несколько населенных пунктов на Урале. Сложилась сложная обстановка", – заявил Куренков.

По его словам, присутствие специалистов центрального аппарата МЧС необходимо, чтобы оценить обстановку, учесть все риски и факторы и оперативно справиться с непростой ситуацией.

В МЧС также сообщили, что были локализованы 6 из 13 природных пожаров, угрожающих населенным пунктам в Курганской области, при этом 1 уже удалось потушить.

Ранее сообщалось, что жителей трех деревень Курганской области и пригорода Кургана пришлось эвакуировать из-за угрозы задымления и пожара. В МЧС подчеркнули, что угроза распространения огня есть в Альменевском, Варгашинском, Белозерском, Кетовском, Шадринском, Мишкинском муниципальных округах и микрорайонах Кургана.

Глава региона Вадим Шумков заявил, что порядка 80% природных пожаров, которые охватили сразу несколько населенных пунктов в Курганской области, пришли с соседних территорий.



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