Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Жителей трех деревень Курганской области и пригорода Кургана пришлось эвакуировать из-за угрозы задымления и пожара. О ситуации в регионе рассказали в МЧС РФ.

"В связи с угрозой задымления населенных пунктов в превентивных целях организована эвакуация жителей деревни Редькино, деревни Плоской, деревни Сладко-Карасинское, а также микрорайона Тополя и поселков Увал и Смолино в пригороде Кургана и близлежащих СНТ", – передает ТАСС сообщение спасателей.

Там также уточнили, что угроза распространения огня есть в Альменевском, Варгашинском, Белозерском, Кетовском, Шадринском, Мишкинском муниципальных округах и микрорайонах Кургана.

27 апреля в деревне Логоушке в Курганской области загорелись 10 жилых домов и 20 хозяйственных построек. Огонь распространился на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Впоследствии площадь возгорания увеличилась. Количество горящих строений дошло до 100.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о халатности. Масштабные пожары, возникшие в ряде населенных пунктов региона, повлекли значительный материальный ущерб для граждан и хозяйствующих субъектов. В результате ЧП в деревне Логоушке погибла женщина. Позднее возгорание ликвидировали.

Глава региона Вадим Шумков сообщил, что около 80% природных пожаров, охвативших сразу несколько населенных пунктов в Курганской области, пришли с соседних территорий.



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