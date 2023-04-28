Дело о халатности возбудили по факту пожара в курганской деревне Логоушке

Фото: Следственное управление Следственного комитета РФ по Курганской области

Уголовное дело о халатности возбудили после пожара в деревне Логоушке Курганской области, сообщает Следственный комитет РФ по региону.

По информации ведомства, масштабные пожары, возникшие в ряде населенных пунктов региона, повлекли значительный материальный ущерб для граждан и хозяйствующих субъектов. В результате ЧП в деревне Логоушке Кетовского района погибла женщина.

Кроме того, по предварительным данным, пожар уничтожил более 100 строений. На месте происшествия работает выездная мобильная приемная прокуратуры.

Ранее пожарные ликвидировали открытое горение в деревне Логоушке в Курганской области. Кроме того полностью ликвидировано возгорание в микрорайоне Утяк города Кургана.

Накануне сообщалось, что в деревне Логоушке в Курганской области загорелись 10 жилых домов и 20 хозяйственных построек. Огонь распространился на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Жителей деревни эвакуировали. На территорию происшествия также был отправлен пожарный поезд.

Позднее площадь возгорания увеличилась. Число горящих жилых домов также увеличилось. Кроме того, сообщалось, что огнем охвачена сухая растительность на площади 80 гектаров.

Режим ЧС введен в Кургане из-за лесных пожаров