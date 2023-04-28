Открытое горение в Логоушке Курганской области ликвидировано

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные ликвидировали открытое горение в деревне Логоушка в Курганской области. Об этом сообщает МЧС России в своем официальном телеграм-канале.

Кроме того, по информации ведомства, полностью ликвидировано возгорание в микрорайоне Утяк города Курган.

Ранее сообщалось, что в деревне Логоушка в Курганской области загорелись 10 жилых домов и 20 хозяйственных построек. Огонь распространился на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Жителей деревни эвакуировали. На территорию происшествия также был отправлен пожарный поезд.

Позднее площадь возгорания увеличилась до 6 тысяч квадратных метров. Число горящих жилых домов увеличилось до 20. Кроме того, сообщалось, что огнем охвачена сухая растительность на площади 80 гектаров.

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