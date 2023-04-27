Десять жилых домов загорелись в Курганской области

Фото: 45.mchs.gov.ru

Число горящих жилых домов на станции Логовушка в Курганской области увеличилось до 10. Об этом сообщается в телеграм-канале Главного управления (ГУ) МЧС России.

"Горят 10 жилых домов и 20 хозяйственных построек на площади 2 500 квадратных метров площадь горящей растительности – 8 гектаров. Ситуацию осложняет аномальная жара и порывы ветра", – говорится в сообщении.

Сейчас жителей населенного пункта эвакуируют. Для них подготовили временные пункты размещения.

Участие в тушении пожара принимают 96 спасателей и 18 единиц техники. На место ЧП также был отправлен пожарный поезд. В готовности находится вертолет Ми-8 МЧС РФ.

До этого крупный пожар произошел в поселке Сосьва Свердловской области. Там горело около 50 зданий. В результате ЧП погибли два человека.

