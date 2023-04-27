12:25 (обновлено 27.04.2023 12:41)Происшествия
Спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке на Поклонной улице в Москве
Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.
"В 12:18 пожар полностью ликвидирован на площади 100 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало", – говорится в сообщении.стало известно в четверг, 27 апреля. Клубы черного дыма заметили в районе Поклонной горы.
По предварительным данным, ЧП произошло на территории стройки нового жилого комплекса "Виктория Парк". На тот момент пламя распространилось на площади 70 "квадратов".
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