Спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке на Поклонной улице в Москве

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Спасатели ликвидировали возгорание на кровле строящейся жилой многоэтажки на Поклонной улице в Москве. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.

"В 12:18 пожар полностью ликвидирован на площади 100 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало", – говорится в сообщении.

О пожаре стало известно в четверг, 27 апреля. Клубы черного дыма заметили в районе Поклонной горы.

По предварительным данным, ЧП произошло на территории стройки нового жилого комплекса "Виктория Парк". На тот момент пламя распространилось на площади 70 "квадратов".