Пожар в деревне Логоушка Курганской области ликвидирован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Возгорание в деревне Логоушка Курганской области полностью потушен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"Пожар в деревне Логоушка Кетовского муниципального округа Курганской области полностью ликвидирован", – говорится в сообщении.

Ранее спасатели ликвидировали там открытое горение. Также они полностью ликвидировали возгорание в микрорайоне Утяк города Кургана.

В Логоушке загорелись 10 жилых домов и 20 хозяйственных построек. Огонь распространился на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Местное население эвакуировали.

Впоследствии площадь возгорания увеличилась. Количество горящих строений дошло до 100. В результате ЧП погибла женщина.

Режим ЧС введен в Кургане из-за лесных пожаров