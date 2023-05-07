Школа и 20 домов загорелись в деревне Юлдус Курганской области

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Школа и 20 домов загорелись в населенном пункте Юлдус Курганской области. О происшествии сообщает официальный телеграм-канал Главного управления МЧС России по региону.

"Открытым огнем в деревне Юлдус Шадринского муниципального округа охвачены 20 домов и местная школа", – сообщается в публикации.

По предварительной информации, никто не пострадал. В МЧС уточнили, что спасательная бригада смогла отстоять здание образовательного учреждения.

Ранее сообщалось, что жителей трех деревень Курганской области и пригорода Кургана пришлось эвакуировать из-за угрозы задымления и пожара. Там также уточнили, что угроза распространения огня есть в Альменевском, Варгашинском, Белозерском, Кетовском, Шадринском, Мишкинском муниципальных округах и микрорайонах Кургана.

До этого в деревне Логоушке в Курганской области загорелись 10 жилых домов и 20 хозяйственных построек. Огонь распространился на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Впоследствии площадь возгорания увеличилась. Количество горящих строений дошло до 100.



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