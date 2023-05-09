Екатеринбург окутал смог из-за лесных пожаров

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Жители Екатеринбурга пожаловались на установившийся в городе смог и запах гари. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, на вечер понедельника, 8 мая, в Свердловской области действовало 67 природных пожаров. Всего к тушению огня привлекли более 4 тысяч человек и 658 единиц техники.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области в связи с ситуацией со смогом призвали местных жителей держать окна закрытыми, завесив их мокрой марлей, а также пить больше жидкости и отказаться от длительных прогулок.

Ранее сообщалось о возгораниях на 48 участках в Свердловской области, общая площадь пожаров составляла 35 544 гектара. В регионе сосредоточено наибольшее число лесных пожаров в сравнении с другими субъектами страны.

Губернатор области Евгений Куйбышев назвал ситуацию с лесными пожарами критической. Процесс тушения осложняется сильным ветром и сухой погодой. На фоне ЧП глава Свердловской области обратился за федеральной помощью.

Позже в нескольких поселках области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.

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