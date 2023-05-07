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10:45

Происшествия

Пожар в районе складов с порохом в Свердловской области локализовали

Фото: телеграм-канал "МЧС СВЕРДЛОВСК"

Пожар около двух складов с порохом в поселке Первомайский Свердловской области локализован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось остановить распространение огня в районе поселка Первомайский Режевского городского округа, где из-за перехода лесного пожара на строения огнем были уничтожены 2 складских помещения общей площадью 960 квадратных метров", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, сейчас спасатели проливают очаги горения сухой травы на площади 20 гектаров.

Ранее стало известно, что из-за произошедшего пожара жителей Первомайского начали эвакуировать на безопасное расстояние. В населенном пункте проживают порядка 400 человек. Кроме того, существовала угроза распространения пожара на соседние села.

В Свердловской области сообщили об угрозе пожаров на складах с порохом для поселков

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