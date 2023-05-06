Склады с порохом воспламенились после лесного пожара в Свердловской области

Фото: телеграм-канал "МЧС СВЕРДЛОВСК"

Два склада с порохом воспламенились после лесного пожара в поселке Первомайский Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Сейчас готовится эвакуация поселка, в котором проживают около 400 человек.

"В поселке Первомайский от перехода лесного пожара произошло возгорание двух складов с порохом. Огонь угрожает 18 соседним складам, на которых также хранится порох", – говорится в сообщении.

Отмечается, что склады принадлежат компании "Гефест-М". Она занимается выпуском оружия.

Ранее сообщалось, что на улице Базальтовой в Екатеринбурге загорелись склады с легковоспламеняющимися жидкостями. Возгорание удалось локализовать на площади 4 тысячи квадратных метров.

В ликвидации пламени были задействованы около 80 человек и более 20 единиц техники. На складе горел пластиковый мусор на промышленной площадке. Было зафиксировано пламя на двух очагах.

Пожар на складе с легковоспламеняющимися жидкостями локализовали в Екатеринбурге