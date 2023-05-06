06 мая, 21:17Происшествия
Склады с порохом воспламенились после лесного пожара в Свердловской области
Фото: телеграм-канал "МЧС СВЕРДЛОВСК"
Два склада с порохом воспламенились после лесного пожара в поселке Первомайский Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Сейчас готовится эвакуация поселка, в котором проживают около 400 человек.
"В поселке Первомайский от перехода лесного пожара произошло возгорание двух складов с порохом. Огонь угрожает 18 соседним складам, на которых также хранится порох", – говорится в сообщении.
Отмечается, что склады принадлежат компании "Гефест-М". Она занимается выпуском оружия.
Ранее сообщалось, что на улице Базальтовой в Екатеринбурге загорелись склады с легковоспламеняющимися жидкостями. Возгорание удалось локализовать на площади 4 тысячи квадратных метров.
В ликвидации пламени были задействованы около 80 человек и более 20 единиц техники. На складе горел пластиковый мусор на промышленной площадке. Было зафиксировано пламя на двух очагах.
Пожар на складе с легковоспламеняющимися жидкостями локализовали в Екатеринбурге
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