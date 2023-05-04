Пожар произошел в административном здании в столичном районе Царицыно

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Пожар произошел в здании в столичном районе Царицыно. Об этом сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара в здании на улице Ереванская", – отметили в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что в настоящее время идет тушение пожара. Специалисты уточняют информацию о пострадавших.

В ведомстве подчеркнули, что работа правоохранительных органов и специальных служб находится на координации заместителя Нагатинского межрайонного прокурора Натальи Рассейкиной.

В свою очередь, в пресс-службе МЧС по Москве уточнили, что возгорание произошло в административном здании по адресу Ереванская улица, дом 17, строение 1.

"Люди из здания выведены. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сил и средств достаточно. Сведений о пострадавших не поступало", – подчеркнули в ведомстве.

Из-за возгорания на Ереванской улице, в районе дома 17, строение 2, автобусы 844 и с823 следуют по измененному маршруту, передает столичный Дептранс.

В ведомстве порекомендовали пассажирам быть внимательными и слушать объявления водителей.

Ранее сообщалось, что в селе Успенка Тюменской области из-за лесного пожара загорелись 13 жилых домов.

Спасатели эвакуировали 370 детей из местного детского психоневрологического диспансера, 45 человек из дома престарелых "Милосердие", а также 79 человек, находившихся в постройках, расположенных в непосредственной близости к лесу.