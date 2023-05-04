04 мая, 22:20Происшествия
Пожар произошел в административном здании в столичном районе Царицыно
"Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара в здании на улице Ереванская", – отметили в ведомстве.
В прокуратуре уточнили, что в настоящее время идет тушение пожара. Специалисты уточняют информацию о пострадавших.
В ведомстве подчеркнули, что работа правоохранительных органов и специальных служб находится на координации заместителя Нагатинского межрайонного прокурора Натальи Рассейкиной.
В свою очередь, в пресс-службе МЧС по Москве уточнили, что возгорание произошло в административном здании по адресу Ереванская улица, дом 17, строение 1.
"Люди из здания выведены. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сил и средств достаточно. Сведений о пострадавших не поступало", – подчеркнули в ведомстве.
Из-за возгорания на Ереванской улице, в районе дома 17, строение 2, автобусы 844 и с823 следуют по измененному маршруту, передает столичный Дептранс.
В ведомстве порекомендовали пассажирам быть внимательными и слушать объявления водителей.
Ранее сообщалось, что в селе Успенка Тюменской области из-за лесного пожара загорелись 13 жилых домов.
Спасатели эвакуировали 370 детей из местного детского психоневрологического диспансера, 45 человек из дома престарелых "Милосердие", а также 79 человек, находившихся в постройках, расположенных в непосредственной близости к лесу.
Читайте также