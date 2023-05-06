Три склада с порохом удалось спасти от огня в Свердловской области

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Два склада сгорели после пожара в поселке Первомайский в Свердловской области, три склада удалось спасти. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС РФ.

"На текущий момент уничтожены огнем два склада на площади 960 квадратных метров", – говорится в сообщении.

По словам представителя экстренных служб, обстановка на территории ЧП стабилизировалась. Один из сгоревших складов пустовал, второй был заполнен порохом только наполовину. На остальных трех складах хранится тротил.

Информация о пожаре в поселке Первомайский поступила в МЧС в 20:27 по московскому времени. Пострадавших в результате происшествия не зафиксировали. Сейчас организована эвакуация поселка с населением порядка 400 человек.

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