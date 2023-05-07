Губернатор Свердловской области Куйвашев назвал ситуацию с пожарами в регионе критической

Фото: МЧС России

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал ситуацию с пожарами в регионе критической и заявил, что запросил федеральную помощь. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

"В регионе критическая ситуация с пожарами. Она усугубляется из-за погоды: малоснежная зима, тлели торфяники, потом аномально жаркая сухая весна, сильный ветер, завтра опять порывы до 20 метров в секунду", – заявил Куйвашев.

Глава региона сообщил, что с утра 7 мая в области будут работать самолеты МЧС, вертолеты Минобороны, Росгвардии и Авиалесохраны. Кроме того, он сообщил, что Свердловской области также помогают Архангельская область и Красноярский край.

Губернатор также обратился за помощью к местным жителям и поблагодарил волонтеров, которые уже помогают сотрудникам МЧС. Он призвал мэров каждой из территории, где есть пожары, срочно назначить место сбора для добровольцев и распространить информацию об этом.

Ранее сообщалось, что после лесного пожара в Свердловской области воспламенились склады с порохом. Три склада удалось спасти, обошлось без пострадавших.

Была организована эвакуация поселка с населением порядка 400 человек.



Новости часа: ситуацию с пожарами в Свердловской области назвали критической