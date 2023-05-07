Более 110 лесных пожаров потушили в регионах РФ за прошедшие сутки

Фото: телеграм-канал "МЧС СВЕРДЛОВСК"

Спасатели потушили 112 лесных пожаров в регионах России за прошедшие сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 06.05.2023 году в 19 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 112 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 18 758 гектаров", – говорится в сообщении.

Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Свердловской области. Там горят 48 участков, общая площадь которых составляет 35 544 гектара.

Губернатор региона Евгений Куйбышев ранее назвал ситуацию с лесными пожарами критической. Процесс тушения осложняется сильным ветром и сухой погодой. На фоне ЧП глава Свердловской области обратился за федеральной помощью.



Склады загорелись после лесных пожаров в Свердловской области