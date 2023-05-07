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Площадь лесных пожаров в Свердловской области превысила 33 тыс гектаров
Фото: телеграм-канал "ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ NEWS"
Площадь лесных пожаров в Свердловской области составляет более 33 тысяч гектаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информационной политики региона.
"На конец дня 6 мая в Свердловской области действовало 53 лесных пожара, огнем охвачено более 33 тысяч гектаров леса", – говорится в сообщении.
Число спасателей, принимающих участие в тушении лесных пожаров, было увеличено до 2,5 тысячи человек. К процессу также привлекли 496 единиц техники.
Как сообщалось ранее, лесное возгорание привело к пожару на складах с порохом в поселке Первомайский Свердловской области. Из населенного пункта эвакуировали 400 человек.
В ходе тушения лесных пожаров пострадал один спасатель. Предварительно, он отравился угарным газом. Сейчас пожарных находится под наблюдением медиков.
Губернатор региона Евгений Куйвашев позже назвал ситуацию с лесными пожарами критической. По его словам, сильный ветер и сухая погода усложняю тушение возгораний. Он обратился к властям с просьбой о помощи в ликвидации пожаров.
Склады загорелись после лесных пожаров в Свердловской области
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