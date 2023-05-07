Площадь лесных пожаров в Свердловской области превысила 33 тыс гектаров

Фото: телеграм-канал "ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ NEWS"

Площадь лесных пожаров в Свердловской области составляет более 33 тысяч гектаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информационной политики региона.

"На конец дня 6 мая в Свердловской области действовало 53 лесных пожара, огнем охвачено более 33 тысяч гектаров леса", – говорится в сообщении.

Число спасателей, принимающих участие в тушении лесных пожаров, было увеличено до 2,5 тысячи человек. К процессу также привлекли 496 единиц техники.

Как сообщалось ранее, лесное возгорание привело к пожару на складах с порохом в поселке Первомайский Свердловской области. Из населенного пункта эвакуировали 400 человек.

В ходе тушения лесных пожаров пострадал один спасатель. Предварительно, он отравился угарным газом. Сейчас пожарных находится под наблюдением медиков.

Губернатор региона Евгений Куйвашев позже назвал ситуацию с лесными пожарами критической. По его словам, сильный ветер и сухая погода усложняю тушение возгораний. Он обратился к властям с просьбой о помощи в ликвидации пожаров.



Склады загорелись после лесных пожаров в Свердловской области